Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

"Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого".

Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации
Фото: Андрей Гудзенко

"Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом "шабаше" и НАПК (Национально агентство по предотвращению коррупции - ред.), и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.), а теперь присоединился и ВАКС, - сказал экс-министр. - Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня".

По информации Насалика, в этом году Нацполицией и ГБР было зарегистрировано пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде. Уголовные производства (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 та №12017100060005342) были зарегистрированы по фактам: подделки документов и доказательств, неисполнения решения суда, дачи неправдивых показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.

Экс-министр также напомнил, что Верховный суд Украины 10 апреля 2019 года признал незаконным решение Нацагентства по предотвращению коррупции по поводу его декларации, на основе которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

Помимо этого, Насалик заявил, что неоднократно обращался в НАПК за разъяснениями, обязан ли он указывать в декларации оспариваемый в суде «долг». На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и оспариваются в суде, до решения суда.

Экс-министр отметил, что, в случае отказа удовлетворения его апелляционной жалобы, намерен отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Как сообщал "Главком", 24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Елена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесеЕлена Зеленская инициировала подписание украинскими и международными компаниями декларации об устранении барьеров в бизнесе
Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларацииЗеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации
В ОАСК обжаловали карантин выходного дняВ ОАСК обжаловали карантин выходного дня
Антикорсуд за день закрыл три дела о недостоверном декларированииАнтикорсуд за день закрыл три дела о недостоверном декларировании
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларацииНасалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
"Европейская солидарность" заявила о победе своего кандидата в Ровно"Европейская солидарность" заявила о победе своего кандидата в Ровно
ГБР завершило расследование дела против ЧерноволГБР завершило расследование дела против Черновол
Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)Имеющего непогашенную судимость замдиректора КП “ГИВЦ” Стеценко вместо увольнения перевели на должность замначальника отдела (документ)
НАБУ завершило расследование относительно шести фигурантов дела "короля контрабанды" АльперинаНАБУ завершило расследование относительно шести фигурантов дела "короля контрабанды" Альперина
Следователь ГБР по делам Майдана Ена умер от коронавирусаСледователь ГБР по делам Майдана Ена умер от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости