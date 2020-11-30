НАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУ

Обвиняемые предложили главе ФГИУ Украине 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".

НАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУ
Фото: пресслужба НАБУ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по представлению Национального антикоррупционного бюро направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников предоставления неправомерной выгоды главе Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"17 июня 2020 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении двух лиц, уличенных в предоставлении неправомерной выгоды главе Фонда государственного имущества Украины. С третьим соучастником преступления прокурор САП заключил сделку о признании виновности, которую 28 мая 2020 года утвердила коллегия судей высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицируют по ч.4 ст. 369 УК Украины ( "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Следствие установило, что обвиняемые предложили главе Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, это могло помочь наладить сотрудничество между заводом и рядом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления. Неправомерную выгоду планировали предоставлять частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Детективы НАБУ разоблачили злоумышленников во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США.

В НАБУ также отметили, что в рамках расследования установили и другие факты неправомерных действий со стороны подозреваемых, в том числе связанных с предложением предоставления неправомерной выгоды за содействие в установлении концессии по владению рядом ТЭЦ и отсрочке приватизации одного из государственных предприятий в Одессе.

Напомним, в июле сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали мужчину, пытавшегося за 800 тыс. долл. США подкупить главу Фонда государственного имущества Украины. Это вторая попытка подкупа главы ФГИУ, разоблаченная НАБУ и САП в сотрудничестве с главой Фонда Дмитрием Сенниченко.

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