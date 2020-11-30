Суд открыл апелляционное производство касательно книги "Дело Василия Стуса"

Дата слушания пока неизвестна.

Суд открыл апелляционное производство касательно книги "Дело Василия Стуса"
Фото: Lb.ua

Апелляционная жалоба на решение Дарницкого районного суда Киева о книге Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" уже зарегистрирована. Теперь Киевский апелляционный суд ожидает от сторон отзывов на жалобу, чтобы назначить дату судебного заседания.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"26 ноября открыто апелляционное производство. Согласно постановлению об открытии производства, дан срок сторонам для подачи отзыва на апелляционную жалобу до 28 декабря. Поэтому есть еще чуть меньше месяца для назначения даты. Но она может быть раньше, если поступят отзывы", - сказала пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

Кодексы судопроизводства определяют отзыв на апелляционную жалобу как обоснование возражений относительно содержания и требований апелляционной жалобы, в случае необходимости - ходатайство лица, подающего отзыв на апелляционную жалобу.

Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотру решения суда первой инстанции.

"Дело Василия Стуса" - сборник документов из шеститомного уголовного дела КГБ УССР против украинского писателя. Книга вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тысяч экземпляров.

В августе 2019 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РоSSии Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Медведчук требовал запретить продажу в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги.

В октябре Дарницкий районный суд Киева запретил распространение книги "Дело Василия Стуса" авторства Вахтанга Кипиани "до устранения нарушения неимущественных прав главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука". Суд также обязал Кипиани и издательство удалить из произведения информацию о Медведчуке.

В издательстве книги о Стусе, против которой судился Медведчук, заявили, что подадут апелляцию. Позже в Vivat сообщили, что книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты после информации о решении суда, и о своем решении допечатать новый тираж.

Как известно, Медведчук был адвокатом Василия Стуса. И, по оценкам юристов и историков, его деятельность не в последнюю очередь привела к тому, что поэту дали 10 лет заключения в лагере строгого режима.

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