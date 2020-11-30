Офис президента анонсировал совещание, чтобы определиться, нужен ли полный локдаун и когда

Представители Кабинета Министров и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли вводить полный локдаун и когда.

О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать", - отметил Президент.

В то же время были обсуждены последние данные развития событий. Было сообщено, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген, и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Минздрава, где они получат консультацию; при необходимости к ним выедет мобильная бригада, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8600 протоколов.

Напомним, Давид Арахамия заявил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна - 90%. Этот локдаун должен быть "скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт".