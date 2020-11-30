Зеленский хочет на год отсрочить обязательные кассовые аппараты для ФЛП

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмене механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций.

Текст документа опубликован на сайте парламента.

Документ касается физических лиц-предпринимателей 2-4 групп и предлагает:

определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации;

соответствующих групп плательщиков единого налога, исходя из установленных законом размеров минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации; исключить нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций;

(потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций; отсрочить до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп , и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения;

, и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения; отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств , указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО)

, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО) удлинить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций;

ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРРО) при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

"Принятие законопроекта обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшение административной нагрузки на бизнес, будет способствовать сохранению рабочих мест, развитию предпринимательства и выведению экономики из тени, что приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов" , - говорится в пояснительной записке.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП, кроме рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой. Рисковыми являются сети электроники, аптеки, продажи в интернете, автозапчасти и ювелирные изделия.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, который переносит на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.