Власти Украины надеются на дополнительный 1 млрд долл. от Байдена

Власти Украины надеются договориться с новой администрацией Белого дома о выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на 1 млрд долл., что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия



"В сентябре 2021-го наступает срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом 1 млрд долл. Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа", – сказал Д.Арахамия.



По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях, которое особенно важно в следующем году, когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу в Украине.



