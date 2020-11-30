Венецианская комиссия планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабре

Венецианская комиссия внесла в повестку дня пункт "Срочный вывод о реформе Конституционного Суда Украины".

Венецианская комиссия планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабре
Фото: Council of Europe

Венецианская комиссия планирует принять решение по запросу президента Украины Владимира Зеленского относительно "конституционной ситуации" в Украине на заседании 11 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня Венецианской комиссии.

В документе указано, что около 30 минут отведено на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине. Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу президента Зеленского, Венецианская комиссия внесла в план пункт "Срочный вывод о реформе Конституционного Суда Украины".

Кто именно обратился по второму вопросу, не указывается, однако известно, что в запросе Зеленского такой просьбы не было, и этот недостаток конкретики в запросе был одним из оснований для критики в адрес ОПУ.

Напомним, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В частности, Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдении границ конституционного представления. Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

В начале ноября Зеленский заявил, что не будет отзывать законопроект о роспуске КСУ.

Ранее президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Рада создаст компромиссный законопроект о выходе из конституционного кризиса на основе предложений нардепов и ЗеленскогоРада создаст компромиссный законопроект о выходе из конституционного кризиса на основе предложений нардепов и Зеленского
Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдаунаРазумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна
Трюдо: Режим Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народаТрюдо: Режим Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа
Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабреСтроительство "Северного потока-2" возобновится в декабре
В Украине запускают пилот по доставке лекарств от ВИЧ и туберкулеза в районыВ Украине запускают пилот по доставке лекарств от ВИЧ и туберкулеза в районы
Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на ДонбассеДанилов заявил, что СНБО готовит новое решение относительно ситуации на Донбассе
Голубовская: пик эпидемии в Украине будет в декабре-январеГолубовская: пик эпидемии в Украине будет в декабре-январе
РоSSия в ТКГ пытается заставить Украину принять план урегулирования, представленный ОРДЛО - ГармашРоSSия в ТКГ пытается заставить Украину принять план урегулирования, представленный ОРДЛО - Гармаш
Канада выделит Украине $ 7 млн на борьбу с насилиемКанада выделит Украине $ 7 млн на борьбу с насилием
Болгария планирует объявить жесткий карантин из-за коронавирусаБолгария планирует объявить жесткий карантин из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости