Венецианская комиссия планирует принять решение относительно конституционного кризиса в Украине уже в декабре

Венецианская комиссия планирует принять решение по запросу президента Украины Владимира Зеленского относительно "конституционной ситуации" в Украине на заседании 11 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня Венецианской комиссии.

В документе указано, что около 30 минут отведено на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине. Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу президента Зеленского, Венецианская комиссия внесла в план пункт "Срочный вывод о реформе Конституционного Суда Украины".

Кто именно обратился по второму вопросу, не указывается, однако известно, что в запросе Зеленского такой просьбы не было, и этот недостаток конкретики в запросе был одним из оснований для критики в адрес ОПУ.

Напомним, 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой произвести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

Зеленский отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

В частности, Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного Суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдении КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдении границ конституционного представления. Президент призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

В начале ноября Зеленский заявил, что не будет отзывать законопроект о роспуске КСУ.

Ранее президент подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, в Раде зарегистрировали законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.