Рада создаст компромиссный законопроект о выходе из конституционного кризиса на основе предложений нардепов и Зеленского

В нем учтены положительные аспекты, отраженные в проектах Зеленского и рабочей группы.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что вопрос выхода из конституционного кризиса удастся рассмотреть уже на этой пленарной неделе.

Об этом спикер заявил на заседании Согласительного совета.

"Вы знаете, что в конце прошлой недели Владимиром Зеленским был внесен законопроект о фактически восстановления в соответствии с решением Конституционного суда статьи 366-1 об ответственности за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации. Была достигнута договоренность, что сегодня законопроект рабочей группы ВР также уже открыт для подписания", - сказал Разумков.

По его словам, к такому решению пришли на совещании 28 ноября, проходившем при участии руководителей фракций, премьера и руководства Офиса президента, и на утреннем совещании 30 ноября.

"На базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены, как в законопроекте президентском, так и в том, что наработала рабочая группа. И если все будет хорошо, то уже на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть и быстро выйти на результат", - рассказал Разумков.

Напомним, сегодня Разумков, главы фракций и Офис президента провели совещание. Главными темами были: законы в поддержку бизнеса, решение проблемы ФЛП, возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации. Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн или общественных работ, либо лишение свободы до двух лет.

8 октября Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрирован законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции", - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.