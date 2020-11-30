Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна

По его словам, вероятность масштабного карантина велика.

Разумков сообщил, что будет влиять на решение о введении локдауна
Фото: скріншот

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что не имел возможности обсудить с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией его сообщение об интеллектуальном локдауне.

Он считает, что о возможности локдауна должно информировать прежде всего правительство. Об этом Разумков сообщил на брифинге после заседания согласительного совета.

"Надо, чтобы мы более четко информировали и не ставили общество в ситуацию, когда люди не понимают, что будет завтра происходить", - отметил он.

Разумков добавил, что вариант локдауна нельзя отменять, "вероятность его велика".

"На это многое будет влиять. Показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня. Если я сейчас вам скажу, что нет, мы не введем - это будет безответственно. Если скажу, что будет введено, мы можем это просчитать, но сказать, что будет именно так, тяжеловато", - отметил глава парламента.

Напомним, Давид Арахамия заявил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна 90%. Этот локдаун должен быть "скорректирован с учетом реалий в каждом регионе, в том числе общественного транспорта".

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