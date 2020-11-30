Геращенко назвала проект бюджета на 2021 год "бюджетом эпохи бедности"
"Там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям".
Проект бюджета на 2021 год не предусматривает ни поддержки медицинских работников и педагогов, ни повышения обороноспособности нашего государства. Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.
«Бюджет 2021 года - это бюджет эпохи бедности. И там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям. Более того, нарушаются те решения, которые приняли власти Порошенко, наша команда относительно привязки зарплаты учителя к минимальной. И второй год подряд власть Зеленского блокирует увеличение зарплат учителям. В следующем году мы будем иметь очень серьезный отток учителей средних школ. И об этом стоит позаботиться», - убеждена Ирина Геращенко.
Сопредседатель фракции подчеркнула, что уже даже министр здравоохранения обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами. «Шокирующее заявление министра Степанова, что уже 34 тысячи врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть. Нет доплат, нет страхования, и в это время Верховная Рада игнорирует законопроект «Европейской Солидарности» об обязательном страховании без бюрократических препон всех врачей, инфицированных коронавирусом», - отмечает Геращенко.
«Статистика больных коронавирусом поражает, но я убеждена, что их гораздо больше. Дело в том, что тысячи людей просто не имеют возможности из-за дороговизны сдать тесты. Потому что для простого учителя или врача 1,5 тысячи гривен за текст - это непомерные средства», - констатирует Ирина Геращенко.
«Самая позорная ситуация в бюджете на следующий год касается армии. У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 млрд гривен. 2 миллиарда добавляют «доблестной» прокуратуре. Министерство внутренних дел - это уже императорство в императорстве. В то же время, бюджет ВСУ остается на уровне 117 млрд. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах», - отметила Геращенко.
«Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных Силах, - в зиму заходят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 млрд, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных Сил в этом году. В этом контексте мы требуем не отчета, а отставки министра здравоохранения Степанова и министра обороны Тарана со своих постов как некомпетентных и работающих на ликвидацию армии и системы здравоохранения в Украине», - отметила Геращенко.