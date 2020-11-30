Геращенко назвала проект бюджета на 2021 год "бюджетом эпохи бедности"

Проект бюджета на 2021 год не предусматривает ни поддержки медицинских работников и педагогов, ни повышения обороноспособности нашего государства. Об этом во время Согласительного совета заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Бюджет 2021 года - это бюджет эпохи бедности. И там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям. Более того, нарушаются те решения, которые приняли власти Порошенко, наша команда относительно привязки зарплаты учителя к минимальной. И второй год подряд власть Зеленского блокирует увеличение зарплат учителям. В следующем году мы будем иметь очень серьезный отток учителей средних школ. И об этом стоит позаботиться», - убеждена Ирина Геращенко.

Сопредседатель фракции подчеркнула, что уже даже министр здравоохранения обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами. «Шокирующее заявление министра Степанова, что уже 34 тысячи врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть. Нет доплат, нет страхования, и в это время Верховная Рада игнорирует законопроект «Европейской Солидарности» об обязательном страховании без бюрократических препон всех врачей, инфицированных коронавирусом», - отмечает Геращенко.

«Статистика больных коронавирусом поражает, но я убеждена, что их гораздо больше. Дело в том, что тысячи людей просто не имеют возможности из-за дороговизны сдать тесты. Потому что для простого учителя или врача 1,5 тысячи гривен за текст - это непомерные средства», - констатирует Ирина Геращенко.

«Самая позорная ситуация в бюджете на следующий год касается армии. У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 млрд гривен. 2 миллиарда добавляют «доблестной» прокуратуре. Министерство внутренних дел - это уже императорство в императорстве. В то же время, бюджет ВСУ остается на уровне 117 млрд. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах», - отметила Геращенко.

«Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных Силах, - в зиму заходят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 млрд, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных Сил в этом году. В этом контексте мы требуем не отчета, а отставки министра здравоохранения Степанова и министра обороны Тарана со своих постов как некомпетентных и работающих на ликвидацию армии и системы здравоохранения в Украине», - отметила Геращенко.