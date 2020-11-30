РоSSийской телеведущей запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма

Летом 2018 года она посещала украинский полуостров, куда попадала с территории РФ.

Ведущая новостей роSSийского телеканала "РБК" получила запрет въезда в Украину на три года из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Одну из нарушителей, гражданку Молдовы, пограничники остановили вчера в Винницкой области. Женщина следовала автобусом на въезд в Украину и планировала транзитом проехать в РоSSию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскую границу она пересекала в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных ГПСУ, но до ее попытки пересечь границу пограничники уже имели предварительную информацию о ее незаконных путешествиях в оккупированный Крым.

Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 года она посещала украинский полуостров, куда попадала с территории РФ .

"За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину. Сейчас она отправлена в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре ГПСУ вторично запретила въезд в Украину телеведущему "РоSSия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову, незаконно посещавшему оккупированный Крым.