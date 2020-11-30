Двое граждан РФ пытались устроиться в Национальную гвардию Украины, - СБУ
При оформлении документов кандидаты скрыли наличие двойного гражданства.
Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух кандидатов в ряды украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец РоSSии, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины.
Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ.
"Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - закончил школу в РФ, получил роSSийский паспорт, вскоре переехал на постоянное проживание в нашу страну и стал ее гражданином", - говорится в сообщении.
Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности роSSийских спецслужб.
Напомним, ранее на Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии.