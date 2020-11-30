Двое граждан РФ пытались устроиться в Национальную гвардию Украины, - СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила двух кандидатов в ряды украинских военных подразделений на сокрытии факта двойного гражданства.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Двое жителей Киева , один из которых бывший сотрудник МВД , другой - уроженец РоSSии, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины.

Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ .

"Установлено, что бывший милиционер получил иностранный паспорт во время пребывания на временно аннексированной территории АР Крым. По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове. Второй - закончил школу в РФ , получил роSSийский паспорт, вскоре переехал на постоянное проживание в нашу страну и стал ее гражданином", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности роSSийских спецслужб.

Напомним, ранее на Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии.