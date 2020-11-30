Контрразведка СБУ предупредила террористический акт, организованный "МГБ ДНР"
По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население.
Служба безопасности Украины задержала жителя Донецкой области при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал, выполняя задание так называемого "МГБ ДНР". Он изъял из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал заложить на объекте, привести в боевую готовность и осуществить террористический акт. По замыслу кураторов, взрыв должен был дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и запугать население", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в июне СБУ заявила о предотвращении поджога одесской мечети неонацистами.Теракт планировали ко дню крымско-татарского флага. В ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ.