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2020-11-30
Около Офиса президента начали монтировать каток
Материалы уже привезли к зданию, а рабочие приступили к обустройству катка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Во дворе перед входом в здание Офиса президента Украины на улице Банковой монтируют каток.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" с места событий.
Материалы уже привезли к ОП, а рабочие приступили к обустройству катка. На фото видно, что место для катка огородили забором, на месте работают рабочие.
Тем временем, у ОП проходит митинг инвесторов домов "Аркады". Они требуют достроить многоэтажки, работы над которыми были остановлены из-за признания банка неплатежеспособным, пишет "Суспільне".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
В прошлом году около ОП также обустраивали общественный каток.