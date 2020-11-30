Около Офиса президента начали монтировать каток

Материалы уже привезли к зданию, а рабочие приступили к обустройству катка.

Во дворе перед входом в здание Офиса президента Украины на улице Банковой монтируют каток.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" с места событий.

Материалы уже привезли к ОП, а рабочие приступили к обустройству катка. На фото видно, что место для катка огородили забором, на месте работают рабочие.

Тем временем, у ОП проходит митинг инвесторов домов "Аркады". Они требуют достроить многоэтажки, работы над которыми были остановлены из-за признания банка неплатежеспособным, пишет "Суспільне".

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, в мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский распорядился открыть свободный проход в здание своего аппарата. Раньше попасть туда можно было только через специальные КПП с охраной.

В прошлом году около ОП также обустраивали общественный каток.