Рада не будет рассматривать проект Госбюджета-2021 на этой пленарной неделе

Верховная Рада не будет рассматривать проект закона о государственном бюджете на этой пленарной неделе. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник.

"Бюджет, к сожалению, к нам поступил с серьезной задержкой только в минувшую пятницу. Хотя должен был быть в Верховной Раде намного раньше. Народные депутаты должны будут ознакомиться с этим документом, детально его изучить... На этой неделе физически мы его рассмотреть не успеваем - согласно закону на это отводится десять дней. И просто сделать это быстрее также не получится", - сказал Разумков.

Он предположил, что бюджет рассматривать или следующей пленарной неделе, или на внеочередном заседании.

"Поэтому мы его будем рассматривать или на следующей пленарной неделе, или, если мы будем иметь возможность, на следующей непленарной неделе сможем рассмотреть его на внеочередном заседании", - добавил спикер Рады.

Напомним, проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению зарегистрирован в Верховной Раде. В нем закладываются доходы на уровне 1 трлн 92 млрд, расходы - 1 трлн 328 млрд гривен. Дефицит - 5,47%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал проект сбалансированным, так как при его принятии было учтено большинство поправок депутатов. Однако, он отметил, что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, а до конца года в смете не хватает 3 млрд долларов.

Заместитель главы финансового комитета Рады, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует, что Рада рассмотрит проект госбюджета на 2021 год на внеочередном заседании после 7 декабря.