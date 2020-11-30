Переговоры по Brexit снова затягиваются. Пока до 1 января

Экспертная оценка Европейского Союза относительно того, предоставлять британским банкам и другим финансовым компаниям доступ на европейский рынок или нет, не будут готовы до конца года. Об этом пишет Reuters.

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Брюссель берет паузу

«Европейская комиссия сообщила странам-членам 26 ноября, что решения об эквивалентности не будут готовы до 1 января», — сообщил дипломат ЕС , участвовавший в закрытом брифинге.

На данный момент усилия переговорщиков по Brexit сосредоточены на заключении сделки о свободной торговле. Финансовые услуги не являются частью текущих переговоров по соглашению о свободной торговле, но обрабатываются отдельно в рамках системы эквивалентности.

Беспрепятственный доступ Великобритании на рынок ЕС в соответствии с договоренностями о переходном периоде после Brexit заканчивается 31 декабря, в результате чего лондонский City окажется отрезанным от своего крупнейшего клиента.

Ежегодный объем сделок между City и ЕС составлял чуть менее $35 млрд.

Брюссель предоставил временные эквивалентные производные инструменты для клиринговых палат в Лондоне, но в отсутствие эквивалентности банки ЕС с января также должны будут прекратить использовать платформы в Великобритании для торговли свопами и акциями, номинированными в евро.

Напомним