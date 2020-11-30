Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил предприниматель Роман Кличук.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей.

За его оппонента, Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательством. Он является владельцем компании "Рома", которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями. Также Кличук владеет фирмой "Гойра групп", которая объединяет несколько ресторанов.

Кличук был депутатом областного совета от фракции "Батькивщина". Баллотировался в парламент по списку "Самопомощи", однако не прошел. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Напомним, вчера в Черновцах выбирали мэра. По результатам экзит-полов лидировал Роман Кличук с 59,1% голосов.

Накануне в Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий.