Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей.

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук
Фото: acc.cv.ua

Во втором туре выборов мэра Черновцов победил предприниматель Роман Кличук.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей.

За его оппонента, Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Роман Кличук более 20 лет занимается предпринимательством. Он является владельцем компании "Рома", которая занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, продуктами питания и табачными изделиями. Также Кличук владеет фирмой "Гойра групп", которая объединяет несколько ресторанов.

Кличук был депутатом областного совета от фракции "Батькивщина". Баллотировался в парламент по списку "Самопомощи", однако не прошел. Был членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета, однако добровольно вышел из его состава.

Напомним, вчера в Черновцах выбирали мэра. По результатам экзит-полов лидировал Роман Кличук с 59,1% голосов.

Накануне в Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесском медуниверситете с нарушениями провели выборы ректора, победил уволенный Минздравом ЗапорожанВ Одесском медуниверситете с нарушениями провели выборы ректора, победил уволенный Минздравом Запорожан
В КНУ Шевченко прошли выборы ректораВ КНУ Шевченко прошли выборы ректора
Садового объявили победителем на выборах мэра ЛьвоваСадового объявили победителем на выборах мэра Львова
За Филатова на выборах мэра Днепра проголосовали более 80% избирателейЗа Филатова на выборах мэра Днепра проголосовали более 80% избирателей
Выборы мэра Полтавы выиграл кандидат от "За будущее" МамайВыборы мэра Полтавы выиграл кандидат от "За будущее" Мамай
Действующий мэр Кучма победил на выборах мэра Дрогобыча с разницей в полтысячи голосов, - штаб кандидатаДействующий мэр Кучма победил на выборах мэра Дрогобыча с разницей в полтысячи голосов, - штаб кандидата
На выборах мэра Бердянска победил Баранов от "За будущее", - СМИНа выборах мэра Бердянска победил Баранов от "За будущее", - СМИ
Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-полВиктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-пол
Сенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-полСенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-пол
Филатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-полФилатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-пол
Последние новости
Подгружаем последние новости