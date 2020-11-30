Байден назначит Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома

Кроме Псаки, в команду администрации президента США войдут еще шесть женщин.

Байден назначит Псаки на должность пресс-секретаря Белого дома

Кандидат в президенты США Джо Байден назначит пресс-секретарем Белого дома Дженнифер Псаки, которая раньше работала пресс-секретарем президента Барака Обамы, представителем Госдепа и директором по связям с общественностью Белого дома.

Об этом сообщается на сайте команды Байдена.

Отмечается, что кроме Псаки, в команду администрации Байдена войдут еще шесть женщин.

"Я с гордостью объявляю сегодня о первой высокопоставленной команде по связям с общественностью Белого дома, которая полностью состоит из женщин", - сказал Байден.

Так, первым заместителем пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер. Должность директора по связям с общественностью Белого дома займет Кейт Бедингфилд, ее заместителем будет Пили Тобар. Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис.

Главным спикером Харрис и старшим советником будет Симона Сандерс. Элизабет Александер будет директором по связям с общественностью первой леди США - Джилл Байден.

Напомним, Дженнифер Псаки во время работы в администрации Обамы часто критиковала РоSSию за агрессию против Украины и методы ведения информационной войны. В мае 2015 года Псаки перешла на должность директора по коммуникациям Обамы. Во время своего последнего брифинга в дипломатическом ведомстве она пообещала и впредь отстаивать позицию официального Вашингтона по поддержке Украины.

В должности пресс-секретаря Государственного департамента США Псаки сменил контр-адмирал Джон Кирби.

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