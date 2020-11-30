Киев получил большую партию медицинской гуманитарной помощи из Европы и США

Киевская горгосадминистрация (КГГА) признала крупную партию медицинских препаратов и оборудования гуманитарной помощью. Получателями груза являются несколько благотворительных фондов.

Об этом KV стало известно из распоряжения КГГА №1820 от 17 ноября 2020 года.

Как следует из документа, КГГА решила признать партию медицинских препаратов и оборудования гуманитарной помощью. Груз был отправлен различными благотворительными фондами из Бельгии, Дании, Швейцарии, Нидерландов и США . Получатели – благотворительные организации в Украине.

Согласно приложению к распоряжению, благотворительные фонды в Украине получат различные противотуберкулезные препараты, медицинские реагенты и оборудование.

Напомним, Департамент здравоохранения КГГА перераспределил между столичными коммунальными медучреждениями быстрые тесты для диагностики вирусного гепатита В. Тесты и другие медицинские принадлежности для диагностики гепатита В получат 47 коммунальных неприбыльных медицинских учреждений.

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