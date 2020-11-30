Климкин, Рябошапка и Данилюк заявили о создании "Центра устойчивости и развития государства"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин, бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, экс-министр финансов и экс-секретарь СНБО Александр Данилюк создали "Центр устойчивости и развития государства".

О создании на своей странице в Facebook сообщил Рябошапка. По его словам, они не могут оставаться в стороне, "наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности" во времена кризиса. Действующая власть, по его словам, "не может предложить обществу адекватные решения".

"Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы, а также формирования команды, способной их воплотить", - сообщил Рябошапка.

По его словам, приоритетными направлениями стали национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и антикоррупция.

Как будет действовать этот центр - Рябошапка пока не рассказал.

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. "За" проголосовали 263 нардепа. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что последней точкой стало неподписание Рябошапкой подозрения пятому президенту Петру Порошенко.

Павел Климкин был министром иностранных дел с июня 2014 по август 2019 года. Недавно вошел в состав наблюдательного совета благотворительного фонда "Вернись живым".

Александр Данилюк был секретарем СНБО с мая по октябрь 2019 года. До этого с апреля 2016 по июнь 2018 года был министром финансов.