"Слуга" Дубинский назвал сроки предполагаемого локдауна

Один из "слуг народа", наиболее осведомленных в планах власти, назвал сроки предполагаемого локдауна. Речь идет об Александре Дубинском, который сделал об этом публикацию в своем Facebook.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал депутат.

При этом в комментарии к своей публикации он дополнил, что правительство также предполагает остановить на время локдауна работу общественного транспорта.

Конечно, к этой информации сразу появились комментарии, не менее интересные и познавательные, чем сама публикация. Люди предполагают в комментариях, что будет как весной – карантин не для всех. В частности на работе "Эпицентра", "Велюра" и прочих "неприкасаемых" это никак не скажется.

Некоторые замечают, что обычно в период зимних праздников и так многие предприятия идут на двухнедельные каникулы. Просто в тот раз каникулы могут быть на неделю длиннее. Правда, при этом граждане устраивают новогодние корпоративы и прочие празднества, а в этом году на них будет табу. Значит, рестораны и кафе не смогут заработать.

"Хорошо, что это сезон мандаринок и шампанского) Мандаринки спасут мир)", "Арахамия намекнул на "интеллектуальный", а не полный локдаун. Боюсь даже предположить, что там придумают и как блеснут интеллектом)", "Полный локдаунов для АТБ, эпицентров, ашанов и т.д. Позволить обеспечивать население продуктами и необходимыми товарами рынкам, которые работают на свежем воздухе", "Надо было вводить раньше. Сейчас среди родственников и знакомых все больше больных именно ковидом. Это действительно очень тяжело", "Правильно! Куда деваться, то? Если народ не придерживается никаких мер, врачей как-то нужно поддержать. Их больше не станет. В отличии от коек", - пишут люди в комментариях.

Граждане, у которых, очевидно, еще есть какие-то сбережения, пишут, что появится возможность полноценно отдохнуть. Правда, при этом беспокоятся, будут ли летать самолеты туда, где сейчас тепло.

"Отличная новость. Хоть отдохнём. С ребенком в лес походим на зимние пикники и на рыбалку", "Нужно посмотреть туры в Египет с 23 декабря по 23 января", "Могу предложить туры в Египет, цены Пока очень низкие...", – отозвались на известие предприимчивые граждане.