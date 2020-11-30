Австралия требует извинений от Китая за фейковые фото с солдатом и ребенком в официальной заметке

Фото: Sky News

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал "действительно отвратительным" фото якобы австралийского солдата в аккаунте спикера Министерства иностранных дел Китая.

Австралия требовала у Twitter его удаления на фоне ухудшения отношений между странами, пишет Reuters..

Моррисон созвал брифинг, на котором осудил изображение с якобы австралийским солдатом, который приставил нож к горлу афганского ребенка, и заявил, что власти Австралии требует от Пекина извинений.

"Это абсолютно возмутительно и не может быть оправдано никакими основаниями. Китайскому правительству должно быть очень стыдно за это сообщение. Это унижает их в глазах мира", - заявил Моррисон.

Отношения между Австралией и Китаем ухудшились после того, как официальная Канберра, столица Австралии, призвала провести международное расследование причин пандемии коронавируса.

Как пишут Sky News, официальный представитель МИД Китая запостил фотографию с комментарием: "Шокирован убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь к ответственности".

В ноябре австралийская армия опубликовала отчет о военных преступлениях своих солдат в Афганистане. Расследование началось с 2016 года и исследовало незаконные действия австралийского военного контингента. В нем утверждается, что некоторые солдаты, возможно, пытали и убивали людей.