Австралия требует извинений от Китая за фейковые фото с солдатом и ребенком в официальной заметке

На фотографии австралийский солдат приставляет нож к горлу афганского мальчика.

Фото: Sky News

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал "действительно отвратительным" фото якобы австралийского солдата в аккаунте спикера Министерства иностранных дел Китая.

Австралия требовала у Twitter его удаления на фоне ухудшения отношений между странами, пишет Reuters..

Моррисон созвал брифинг, на котором осудил изображение с якобы австралийским солдатом, который приставил нож к горлу афганского ребенка, и заявил, что власти Австралии требует от Пекина извинений.

"Это абсолютно возмутительно и не может быть оправдано никакими основаниями. Китайскому правительству должно быть очень стыдно за это сообщение. Это унижает их в глазах мира", - заявил Моррисон.

Отношения между Австралией и Китаем ухудшились после того, как официальная Канберра, столица Австралии, призвала провести международное расследование причин пандемии коронавируса.

Как пишут Sky News, официальный представитель МИД Китая запостил фотографию с комментарием: "Шокирован убийством афганских мирных жителей и пленных австралийскими солдатами. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем привлечь к ответственности".

В ноябре австралийская армия опубликовала отчет о военных преступлениях своих солдат в Афганистане. Расследование началось с 2016 года и исследовало незаконные действия австралийского военного контингента. В нем утверждается, что некоторые солдаты, возможно, пытали и убивали людей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Блок рекламы


Похожие новости
На Петровке избавились от памятника Ленину (фото, видео)На Петровке избавились от памятника Ленину (фото, видео)
ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)ГБР провело обыски у подозреваемых в организации незаконной вырубки леса на Киевщине (фото)
Дональд Трамп требует перерасчета голосов избирателей и ищет компетентного судьюДональд Трамп требует перерасчета голосов избирателей и ищет компетентного судью
Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)
В Госслужбе морского и речного транспорта разоблачили схему вымогательства взяток за выдачу удостоверений судоводителей (фото)В Госслужбе морского и речного транспорта разоблачили схему вымогательства взяток за выдачу удостоверений судоводителей (фото)
Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларацииНасалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела по декларации
В Ровно избиратели фотографировались с бюллетенями с голосом за одного из кандидатов в мэрыВ Ровно избиратели фотографировались с бюллетенями с голосом за одного из кандидатов в мэры
Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)Под стенами ВР произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста (фото, видео)
Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)Предприниматели под Верховной Радой требуют отмены “карантина выходного дня” и “драконовской фискализации” (фото)
Перед уходом из Белого Дома Трамп решил ужесточить санкции против КитаяПеред уходом из Белого Дома Трамп решил ужесточить санкции против Китая
Последние новости
Подгружаем последние новости