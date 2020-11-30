Разумков сообщил о выздоровлении от коронавируса

Спикер парламента возвращается к работе в обычном режиме.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о выздоровлении от коронавируса, который у него обнаружили 11 ноября.

Он на своей странице в Facebook опубликовал фото отрицательного результата тестирования на РНК ковида.

"Наконец снова привычный рабочий график", - добавил глава Верховной Рады.

Фото: Facebook Дмитрий Разумков

За время самоизоляции Дмитрия Разумкова и вице-спикера Рады Руслана Стефанчука, у которого также обнаружили вирус, заседание проводила вторая вице-спикер Елена Кондратюк Она стала временной и.о. Главы парламента.

Кроме того, парламент также сократил прошлую пленарную неделю до одного дня. Следующее заседание Рады должно состояться уже завтра, 1 декабря. Депутаты будут рассматривать срочные законопроекты о выделении помощи бизнесу при введении усиленного карантина.

Также на этой неделе должны рассмотреть законопроект о возвращении ответственности за ложные сведения в декларации.

А вот бюджет во втором чтении, по словам заместителя главы финансового комитета Рады, нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, парламент будет рассматривать на внеочередном заседании 7 декабря.

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