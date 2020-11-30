У Зеленского отреагировали на слова заместителя главы ОП о Сытнике и НАБУ

Заявление заместителя главы Офиса президента Олега Татарова о деятельности Национального антикоррупционного бюро является его личным мнением и не отражает официальной позиции Владимира Зеленского.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Как неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции", - говорится в сообщении.

Сам Татаров отметил, что он работает в команде президента и "полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов".

"Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив Президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов", - сказал он.

Руководитель ОП Андрей Ермак, в свою очередь, отметил, что позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине - неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде президента.

Напомним, заместитель главы ОП Татаров в интервью изданию "Закон и бизнес" заявил, что Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".

В мае 51 депутат Рады во главе с Александром Дубинским ("Слуга народа") обжаловал в КСУ указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. 28 августа КСУ признал указ неконституционным. Суд пришел к выводу, что Порошенко превысил свои полномочия. Согласно решению КС, назначать и увольнять директора НАБУ должен Кабинет министров.

В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным и обратили внимание на то, что решение было принято в рекордно короткие сроки, вскоре после обнародования так называемых "пленок ОАСК", на которых задокументированы разговоры об "управляемом правосудии в Украине", в том числе и относительно принятия решений КСУ.

В Офисе президента сообщили, что "примут решение КС к сведению", а представитель президента в КС заявил, что Зеленский должен выдать указ об увольнении Сытника.

Сам Сытник заявил, что не собирается уходить в отставку, отметив, что решение КСУ не может за собой тянуть никаких юридических последствий.

19 ноября Зеленский провел совещание с послами "Большой семерки" и заверил их, что Сытник останется в должности директора НАБУ. Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Зеленский представил послам конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса и рассказал, что была возобновлена работа Комиссии по вопросам правовой реформы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект о внесении изменений в закон о НАБУ.