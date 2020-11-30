Украинские военные возле Луганского сбили вражеский беспилотник

В течение суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение мирных договоренностей.

Украинские военные возле Луганского сбили вражеский беспилотник
Фото: Макс Левин

С начала суток 29 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение мирных договоренностей со стороны роSSийских наемников.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, пересекший линию разграничения. Украинские защитники сбили беспилотник противника.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

За прошедшие сутки, 28 ноября, противник девять раз нарушил мирные договоренности. Огнем из крупнокалиберного пулемета враг провоцировал украинских защитников вблизи Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе Водяного. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

На Приазовье задокументирован пролет вражеского беспилотника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА противника был подавлен.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений не было.

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