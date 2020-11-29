По состоянию на 12:00 явка в буковинской столице составляла 6,5%.

Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54% (погрешность – 1,73%).

Об этом сообщила Гражданская сеть “ОПОРА”.

Явка по Украине 25 октября на это время составляла 27% (погрешность - 0,84%).

По состоянию на 12:00 явка в буковинской столице составляла 6,5% (погрешность 0,75%).

Фото: сайт ОПОРЫ

Напомним, 29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы.

Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива») и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

Наблюдатели, в частности, зафиксировали посторонних лиц на избирательных участках, а на одном из участков членам УИК раздали не все бюллетени.