Следующая неделя будет очень значимой для Brexit, - глава британского МИД

Переговорщики не пришли к согласию по двум важным вопросам.

Следующая неделя будет очень значимой для Brexit.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет reuters.com.

"Это очень важная неделя, действительно последняя большая неделя, когда еще могут быть какие-то проволочки", - сказал Рааб.

По его словам, переговорщики не пришли к согласию относительно двух важных вопросов: рыбной ловли, а также правил конкуренции и государственной помощи предпринимателям.

Рааб отметил, что договоренности можно достичь, если ЕС проявит прагматическую позицию.

Напомним, переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье прибыл в Лондон для возобновления переговоров с Великобританией по переходному периоду.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настаивал, что вероятность соглашения зависит от ЕС .

20 ноября прямые переговоры по Brexit были прекращены после того, как один из членов переговорной группы от ЕС получил положительный тест на коронавирус.

22 октября стало известно, что ЕС и Британия возобновляют переговоры о торговле после Brexit. Если обе стороны не договорятся об ином, переговоры будут проходить ежедневно, включая выходные. Как известно, дедлайном для подписания нового торгового соглашения между Объединенным Королевством и ЕС по итогам новых реалий после Brexit является конец октября этого года.

В конце сентября Палата общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, который противоречит части соглашения о Brexit.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.