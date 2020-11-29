Беларусь снова протестует против Лукашенко

В Минске и других белорусских городах протестующие с полудня собираются в колонны.

Об этом пишет "Интерфакс-Запад".

В белорусской столице колонна, насчитывающая около 200 человек, прошла по улице Карла Либкнехта (микрорайон Грушевка).

Кроме того, небольшие колонны протестующих замечены в микрорайонах Малиновка, Брилевичи, Уручье и Лошица.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Раньше очевидцы сообщали, что в центр Минска движется военная техника.

Спецтехнику, в том числе, автозаки и водомет, заметили на проспекте Независимости. Она выдвигается из Уручья, где базируется военная часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

О движении военной техники сообщают и в других районах города.

Усилены меры безопасности на Октябрьской площади и возле администрации президента, площадь окружена металлическими ограждениями.

Очевидцы сообщают о скоплении силовиков и у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей.

Добавим, в Минске закрыт ряд станций метро, ограничен доступ в интернет.

Протестуют также в Бресте и Малиновке.

Напомним, 28 ноября в разных городах Беларуси прошли акции солидарности с задержанными врачом скорой помощи и журналисткой интернет-издания TUT.by под названием "Ноль промилле".

Добавим, легитимность Александра Лукашенко, как президента Беларуси, в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко, как президента Беларуси, Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.