После забастовки женщин в Варшаве задержали 11 человек

На улице польской столицы вышло несколько тысяч протестующих.

В результате забастовки женщин в Варшаве 28 ноября были задержаны 11 человек и подано 370 заявлений в суд о наложении штрафа.

Об этом пишет rmf24.pl.

На улице польской столицы вышло несколько тысяч человек. Протестующие также отмечали 102-ю годовщину получения избирательных прав польскими женщинами.

Участники акции протеста вышли с кольцевого перекрестка Дмовского в центр Министерства внутренних дел и администрации в Баторе. Полиция несколько раз блокировала марш, но стычки были единичными.

Demonstracja Strajku Kobiet w Warszawie idzie przed MSWiA. Policja blokuje wylot z placu Konstytucji, ale tylko na jezdni - ludzie omin?li kordon bokiem, chodnikami, policjanci nie reagowali. Na razie wyra?nie wida?, ?e nie wchodz? w ?aden kontakt z protestuj?cymi @RMF24pl pic.twitter.com/ARSLDHWFdc — Pawe? Balinowski (@PBalinowski) November 28, 2020

Самая серьезная ситуация сложилась на Лазенковской трассе, которая была заблокирована группой протестующих. Там работники полиции применили слезоточивый газ. Пострадала и евродепутат Барбара Новак, которая получила медицинскую помощь.

Na tych zdj?ciach wida? jak by?o.... https://t.co/tyLxAblMe1 — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 28, 2020

Полиция неоднократно призывала демонстрантов разойтись, убеждая в незаконности протеста. Демонстранты в ответ скандировали: «У нас есть право на протест!».

За час до окончания демонстрации организаторы попросили участников вернуться домой, но их долгое время не пропускали через кордон полиции.

Кроме Варшавы, демонстрации прошли на улицах нескольких десятков польских городов.

Напомним, польское правительство решило отложить исполнение решения Конституционного суда о запрете абортов, которое должно было вступить в силу 2 ноября.

22 октября Конституционный суд Польши принял решение, которое фактически запрещает проведение в стране абортов. Судьи признали несоответствующим конституции положение законодательства, которое позволяло женщине прервать беременность в случае выявления у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни. Этим положением аргументировали 98% абортов, легально проведенных в стране в прошлом году.

Активисты и правозащитники, протестовавшие против ужесточения законодательства, заявляют, что следствием такого решения станет дальнейшее нарастание в Польше "абортного подполья", а жертвами нелегальных абортов могут стать тысячи женщин.