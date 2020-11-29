В Киеве произошел взрыв возле помещения политической партии

В Киеве произошел взрыв возле помещения политической партии
Фото: пресслужба Національної поліції

Сегодня, 29 ноября ночью, в Оболонском районе Киева произошел взрыв у здания одной из политических партий на ул. Зои Гайдай.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители установили, что взорвалась, вероятно, граната. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

По словам начальника Оболонского управления полиции Евгения Худякова, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия.

"Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия, и лиц, причастных к нему", - сказал он.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в октябре на улице Зои Гайдай произошел взрыв возле офиса Национального корпуса в Киеве. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад здания.

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