69 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести

Учет пропавших без вести на временно оккупированных территориях (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ.

69 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести
Фото: ukrinform.ua

В соответствии с данными Вооруженных сил Украины сегодня 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила руководитель офиса уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая.

Сейчас общий учет пропавших без вести в зоне проведения антитеррористической операции, Операции Объединенных сил, на временно оккупированных территориях (как военных, так и гражданских лиц) осуществляет СБУ через созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС, который имеет сводную информацию.

Кроме того, по словам Натальи Зарецкой, законодательство предусматривает функционирование Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Согласно действующему законодательству, его администратором (учреждение, физически обеспечивающее функционирование реестра) должно быть государственное предприятие, подконтрольное Министерству юстиции, а держателем (орган, вносящий информацию в базу) - Комиссия.

«Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено», - отметила она.

Она добавила, что Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, полноценно заработает до конца марта, если государственные органы будут действовать по плану, предложенному Офисом главы государства. По словам Зарецкой, председатель Комиссии может быть избран в течение двух недель.

«Если все пойдет по плану, все формальные процедуры пройдут, в марте комиссия начнет работу полноценно», - отметила Зарецкая.

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