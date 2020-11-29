США никогда не забудет, как РоSSия аннексировала украинский Крым, нарушила нормы международного права, проявив акты агрессии против Украины в 2014, 2015, 2016 и последующих годах. Об этом в интервью рассказала экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд.

Американский политик, бывшая куратор по вопросам поддержки Украины в администрации президента Барака Обамы Виктория Нуланд дала интервью роSSийском телеканале «Дождь».

Виктория Нуланд подчеркнула, что в Вашингтоне никогда не забудут и не простят РоSSийской Федерации агрессии по отношению к Украине, аннексии Крымского полуострова. По словам экс-помощницы госсекретаря США , никто не должен игнорировать нарушение норм международного права, которое позволила себе Москва против соседнего государства. Как сказала Виктория Нуланд, «такое забыть невозможно».

Кроме того, американский политик и дипломат высказала надежду, что сотрудники администрации нового президента США Джо Байдена продолжат искать пути выхода из кризисной ситуации в Украине, находить возможности освобождения украинских территорий из-по оккупации РФ .

Напомним, Виктория Нуланд во время массовых акций протеста на Майдане Независимости в 2013-2014-м годах часто приходила со словами поддержки к протестующим, приносила с собой печенье, булочки и хлеб, угощая участников Евромайдана.