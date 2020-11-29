Виктория Нуланд заявила, что США продолжат поддерживать Украину

США никогда не забудет, как РоSSия аннексировала украинский Крым, нарушила нормы международного права, проявив акты агрессии против Украины в 2014, 2015, 2016 и последующих годах. Об этом в интервью рассказала экс-помощница госсекретаря США Виктория Нуланд.

Виктория Нуланд заявила, что США никогда не забудут агрессию РоSSии против Украины

Американский политик, бывшая куратор по вопросам поддержки Украины в администрации президента Барака Обамы Виктория Нуланд дала интервью роSSийском телеканале «Дождь».

Виктория Нуланд подчеркнула, что в Вашингтоне никогда не забудут и не простят РоSSийской Федерации агрессии по отношению к Украине, аннексии Крымского полуострова. По словам экс-помощницы госсекретаря США, никто не должен игнорировать нарушение норм международного права, которое позволила себе Москва против соседнего государства. Как сказала Виктория Нуланд, «такое забыть невозможно».

Виктория Нуланд заявила, что США никогда не забудут агрессию РоSSии против Украины

Кроме того, американский политик и дипломат высказала надежду, что сотрудники администрации нового президента США Джо Байдена продолжат искать пути выхода из кризисной ситуации в Украине, находить возможности освобождения украинских территорий из-по оккупации РФ.

Напомним, Виктория Нуланд во время массовых акций протеста на Майдане Независимости в 2013-2014-м годах часто приходила со словами поддержки к протестующим, приносила с собой печенье, булочки и хлеб, угощая участников Евромайдана.

Стоит отметить, что в США продолжаются подсчеты голосов избирателей после прошедших в стране президентских выборов. Однако уже сейчас сообщается, что Джо Байден может стать первым президентом США, который набрал более 80 млн голосов.


Шевченко Лилия, Тудей

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