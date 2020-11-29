Украинский премьер встретился с представителями турецких топкомпаний

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился с рабочим визитом в Турцию.

Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Только что завершилась встреча с турецкими топкомпаниями, с которыми мы обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса в Украине", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в последнее время Украина сделала ряд важных шагов навстречу инвесторам. Среди них - цифровизация и развитие государственно-частного партнерства.

"Также имеем амбициозные планы развития инфраструктуры: как автомобильных дорог и мостов, так и инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. Поэтому призвали турецких предпринимателей присоединяться к реализации проектов, участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах в Украине ", - добавил премьер.

Фото: Телеграм Шмыгаля

Фото: Телеграм Шмыгаля

Напомним, Кабинет Министров Украины определил 30 приоритетных направлений, которые будут развиваться в Украине и должны быть реализованы до 2030 года.