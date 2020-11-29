Порошенко: "Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает свое будущее с европейской Украиной

"Патриотический иммунитет Украины тогда сработал на "отлично" и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине".

Порошенко: "Уроки Вильнюса" должен помнить каждый политик, который связывает свое будущее с европейской Украиной
Фото: "Євросолідарність"

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко напомнил, что в этот день семь лет назад на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" Виктор Янукович пошел против воли собственного народа, проигнорировал общественный консенсус относительно европейского будущего государства и отказался заключить Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Это решение стало началом конца режима Януковича, цитируют Порошенко в пресс-службе "ЕС".

"Патриотический иммунитет Украины тогда сработал на "отлично" и до сих пор является четким напоминанием всем политическим силам в Украине. «Уроки Вильнюса» должен помнить каждый чиновник и политик, который связывает свое будущее с суверенной, независимой, европейской Украиной. Особенно, если снова захочется договориться с Кремлем за спиной украинцев, либо продать европейские ценности и демократическое будущее украинской нации за кубометр газа, киловатт дешевой роSSийской энергии или токсичные кремлевские кредиты", - отметил он.

Петр Порошенко добавил, что верит в то, что когда-то именно та ручка, которую не решился применить бывший преступный режим в Вильнюсе, подпишет соглашения об интеграции Украины и в ЕС, и в НАТО.

Напомним, что 21 марта 2014 года Украина заключила с ЕС политическую часть Соглашения об ассоциации, однако важнейшая ее часть - экономическая - была отложена.

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