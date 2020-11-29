В Польше сенат принял ковидный закон, который предусматривает помощь для предпринимателей

Верхняя палата польского парламента единогласно приняла так называемый ковидный закон.

Об этом пишет “Польское радио”.

В 139 голосованиях сенаторы рассмотрели более 450 поправок.

"Голосовали 97 сенаторов, все были "за". По результатам голосования я подтверждаю, что Сенат принял "Закон об изменении "Закона об особых мерах по предотвращению, противодействию и борьбе с COVID-19, других инфекционных заболеваний, вызванных ими кризисных ситуаций", а также по некоторым другим законам", - сообщил спикер Сената Томаш Ґродзский.

Принятыми законодательными положениями предусматривается, в частности, что правительственную помощь сможет получить больше фирм. Речь идет о новых видах экономической деятельности, а также о фирмах, созданных после 30 ноября 2019 года.

Подавляющим большинством принятых поправок в закон добавляют все новые отрасли и профессиональные группы, которые смогут воспользоваться помощью.

Сенаторы хотят, чтобы такую возможность имели, в частности, производители хлебопекарных и кондитерских товаров, типографии, продавцы аудио-, видео- и телевизионной техники, а также мебели, осветительной техники и других бытовых товаров.

Помощью хотели бы воспользоваться и фирмы, занимающиеся розничной продажей обуви и кожаных изделий, медицинских товаров, косметики и средств личной гигиены, а также владельцы отелей, парикмахерских и косметических салонов.

Депутаты Сейма должны заняться поправками Сената в этот же день.