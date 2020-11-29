В Польше сенат принял ковидный закон, который предусматривает помощь для предпринимателей
Правительственную помощь смогут получить больше фирм.
Верхняя палата польского парламента единогласно приняла так называемый ковидный закон.
Об этом пишет “Польское радио”.
В 139 голосованиях сенаторы рассмотрели более 450 поправок.
"Голосовали 97 сенаторов, все были "за". По результатам голосования я подтверждаю, что Сенат принял "Закон об изменении "Закона об особых мерах по предотвращению, противодействию и борьбе с COVID-19, других инфекционных заболеваний, вызванных ими кризисных ситуаций", а также по некоторым другим законам", - сообщил спикер Сената Томаш Ґродзский.
Принятыми законодательными положениями предусматривается, в частности, что правительственную помощь сможет получить больше фирм. Речь идет о новых видах экономической деятельности, а также о фирмах, созданных после 30 ноября 2019 года.
Подавляющим большинством принятых поправок в закон добавляют все новые отрасли и профессиональные группы, которые смогут воспользоваться помощью.
Сенаторы хотят, чтобы такую возможность имели, в частности, производители хлебопекарных и кондитерских товаров, типографии, продавцы аудио-, видео- и телевизионной техники, а также мебели, осветительной техники и других бытовых товаров.
Помощью хотели бы воспользоваться и фирмы, занимающиеся розничной продажей обуви и кожаных изделий, медицинских товаров, косметики и средств личной гигиены, а также владельцы отелей, парикмахерских и косметических салонов.
Депутаты Сейма должны заняться поправками Сената в этот же день.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил план смягчения эпидемических ограничений, который призван сократить экономические убытки, вызванные коронакризисом.