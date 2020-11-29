Наблюдатели фиксируют посторонних лиц на избирательных участках в Черновцах

На одном из избирательных участков присутствуют две девушки, которые проводят экзит-пол.

Наблюдатели фиксируют посторонних лиц на избирательных участках в Черновцах
Фото: mind.ua

Наблюдатели в Черновцах во время утреннего заседания участковых избирательных комиссий фиксировали посторонних лиц на участках.

Об этом сообщила Гражданская сеть “ОПОРА”.

Так, на участке №730508 на утреннем заседании присутствовали полицейский и представитель ГСЧС.

А на участке №730464 на утреннем заседании в помещении для голосования присутствовал человек в форме спасателя.

На избирательном участке также присутствуют две девушки, которые проводят экзит-пол. Непосредственно опрос они проводят за пределами участка, однако возвращаются на участок, чтобы, по их словам, погреться. Члены УИК против их присутствия не возражают.

Участок № 730465 находится в здании аэропорта. Через этот зал постоянно проходят работники аэропорта и охрана в уборную и за кофе.

Согласно части 8 статьи 36 Избирательного кодекса Украины на заседаниях избирательной комиссии, в том числе при подсчете голосов и установлении результатов голосования на избирательном участке в день выборов или в день повторного голосования в помещении, где проводится голосование, имеют право присутствовать без разрешения или приглашения соответствующей комиссии только члены Центральной избирательной комиссии, работники Секретариата Центральной избирательной комиссии и Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, должностные лица соответствующего территориального и регионального представительств Центральной избирательной комиссии, члены избирательных комиссий высшего уровня, кандидаты на соответствующих выборах, их доверенные лица, уполномоченные лица партий (организаций партий) - субъектов соответствующего избирательного процесса, официальные наблюдатели от кандидатов, партий (организаций партий) (не более 1 человека от одного кандидата, одной партии (организации партии), официальные наблюдатели от общественных организаций, которые получили разрешение иметь официальных наблюдателей на соответствующих выборах (не более чем 2 человек от одной общественной организации), а также официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, представители средств массовой информации (не более 2 человек от 1 средства массовой информации).

Напомним, Черновцы сегодня выбирают городского голову. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, кандидат от "Команда Михайлишина".

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