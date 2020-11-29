Черновцы выбирают городского голову
По информации "ОПОРЫ", на избирательных участках не хватает урн.
Сегодня, 29 ноября, в Черновцах продолжается повторное голосование на выборах городского головы.
Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, кандидат от "Команды Михайлишина".
Cвой выбор должны сделать более 185 тыс. горожан.
Как сообщили в полиции, по состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений.
Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.
В то же время наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали на избирательных участках недостаточное количество стационарных и переносных избирательных ящиков, размещение кабинок одновременно для людей с инвалидностью и с подозрением на вирусные заболевания.
Напомним, в Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий.