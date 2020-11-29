Черновцы выбирают городского голову

По информации "ОПОРЫ", на избирательных участках не хватает урн.

Сегодня, 29 ноября, в Черновцах продолжается повторное голосование на выборах городского головы.

Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, кандидат от "Команды Михайлишина".

Cвой выбор должны сделать более 185 тыс. горожан.

Как сообщили в полиции, по состоянию на 08:00 112 участков на выборах городского головы Черновцов во втором туре открылись вовремя и без нарушений.

Публичную безопасность и порядок на избирательных участках обеспечивают почти 250 правоохранителей.

В то же время наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали на избирательных участках недостаточное количество стационарных и переносных избирательных ящиков, размещение кабинок одновременно для людей с инвалидностью и с подозрением на вирусные заболевания.

Напомним, в Черновицкую городскую ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий.