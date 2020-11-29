Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции и использовали беспилотник

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

В течение минувших суток на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинцев неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечены вблизи Южного.

Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.