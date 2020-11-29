Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции и использовали беспилотник
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
В течение минувших суток на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинцев неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечены вблизи Южного.
Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вечером со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.
С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Напомним, за прошедшие сутки, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили договоренности.