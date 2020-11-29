Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции и использовали беспилотник

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции и использовали беспилотник
Фото: ukrinform.ua

В течение минувших суток на Донбассе вооруженные формирования РФ девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать украинцев неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечены вблизи Южного.

Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументированы в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вечером со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье задокументирован пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 29 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили договоренности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Сегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометовСегодня оккупанты стреляли около Водяного из гранатометов и минометов
Боевики пять раз обстреляли позиции ООСБоевики пять раз обстреляли позиции ООС
С начала суток на Донбассе оккупанты уже трижды открывали огоньС начала суток на Донбассе оккупанты уже трижды открывали огонь
Оккупанты в четверг дважды открывали огонь на ДонбассеОккупанты в четверг дважды открывали огонь на Донбассе
Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военныйОккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
Ляшко заявляет, что украинские лаборатории недозагруженыЛяшко заявляет, что украинские лаборатории недозагружены
Оккупанты шесть раз открывали огонь на ДонбассеОккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе
Оккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении ВодяногоОккупанты снова дистанционно минировали позиции защитников в направлении Водяного
Оккупанты стреляли из гранатомета возле ВодяногоОккупанты стреляли из гранатомета возле Водяного
Оккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи УжовкиОккупанты дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки
Последние новости
Подгружаем последние новости