В США расширили список разрешенных способов казни осужденных на смертную казнь

Отныне разрешены такие способы как электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел.

В США расширили список разрешенных способов казни осужденных на смертную казнь

Правительство США на федеральном уровне расширило список разрешенных способов казни приговоренных к смертной казни.

Об этом сообщает DW.

Отныне поправкой к постановлению об исполнении наказания в отношении осужденных на федеральном уровне преступников-смертников, кроме инъекции с ядом, разрешены такие способы, как электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел.

В "Бюллетене федерального правительства" сообщили, что с 24 декабря приговоренных к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор.

Минюст США планирует провести еще несколько казней преступников на федеральном уровне до инаугурации избранного президентом США Джо Байдена.

Джо Байден выступает против смертной казни. Действующий президент Дональд Трамп настаивал на восстановлении выполнения казней на федеральном уровне.

В течение 2020 года в США были казнены 15 человек, восемь из них - на федеральном уровне.

Напомним, в сентябре Казахстан полностью отменил смертную казнь, присоединившись к международному протоколу об отмене этого вида наказания.

Ранее сообщалось, что в Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении борца и бойца смешанного стиля Навида Афкари. 27-летнего спортсмена признали виновным в убийстве охранника и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году. Навид Афкари под пытками признался в убийстве силовика во время протестов.

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