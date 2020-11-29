В Дании хотят откопать норок, убитых и закопанных из-за коронавируса

В Дании уже несколько недель не стихают страсти из-за норок. Вначале маленьких пушных зверьков признали разносчиками мутировавшего штамма коронавируса , который может быть устойчив к вакцине. А теперь, когда тысячи норок истребили и закопали, их хотят выкапывать. Что не так с норками и коронавирусом в "датском королевстве", рассказали ведущие мировые информагентства.

Закопанным норкам, убитым в Дании из-за коронавируса, нет покоя и на том свете – их хотят откопать

После того, как у датских норок обнаружили мутировавший коронавирус, медики стали бить в набат, и правительство страны было вынуждено пойти на беспрецедентные меры. Всех зверьков на норковых фермах страны решили уничтожить. А это - почти 17 миллионов норок и 40% мирового мехового бизнеса. Экономике страны был нанесен колоссальный ущерб. Также огромный имиджевый удар получило и правительство страны.

Закопанным норкам, убитым в Дании из-за коронавируса, нет покоя и на том свете – их хотят откопать

Но, как оказалось, с уничтожением норок эта трагическая история не закончилась. Теперь датская оппозиция требует раскопать закопанные тушки норок и сжечь их. Повод для таких требований – более чем серьезный. Оказывается, убитых животных закопали в потенциально опасных, с точки зрения экологии, местах.

Одно место массового захоронения находится вблизи озера, в котором люди купаются. А другое – рядом с источником питьевой воды. Чем думали те, кто определял места для захоронения норок, неизвестно. Однако экологи опасаются, что вместе с почвенными водами инфекция может пойти в водоем для купания и в питьевую воду.

В общем, вероятней всего, убитых норок придется откапывать и сжигать. Правда, для того, чтобы сжечь такое количество убитых зверьков, нужно также специальное разрешение агентства по окружающей среде. А в остальном власть не против поддержать требования оппозиции.

Напомним, самый первый симптом коронавируса – не кашель и не высокая температура. Все это приходит уже немного позже. А первый симптом – это сильная головная боль.


Марченко Любов, Тудей

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