В Грузии объявили локдаун с комендантским часом

До 31 января в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.

В Грузии объявили локдаун с комендантским часом
Фото: ukrinform.ua

С 28 ноября по 31 января в Грузии будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Об этом пишет Грузия Online.

В частности, устанавливается комендантский час с 21:00 до 05:00. Нельзя передвигаться пешком, транспортом и находиться в общественных местах. Исключениями будут дни накануне Нового года и Рождества.

Приостанавливает работу общественный транспорт и междугородний транспорт. Можно передвигаться на собственном авто и в такси.

Рестораны и заведения питания полностью переходят в режим работы на вынос, запрещается работа спортзалов, бассейнов, кружков.

Конференции, тренинги и развлекательные мероприятия будут работать в режиме онлайн.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что введение полного локдауна в Украине точно не произойдет с 30 ноября.

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