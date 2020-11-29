Президент установил еще один праздник

28 ноября украинцы теперь будут отмечать День работника системы финансового мониторинга.

Ежегодно 28 ноября в Украине будут праздновать День работника системы финансового мониторинга.

Это предусмотрено Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 28 ноября 2020 года.

Зеленский объяснил установление праздника значительным вкладом работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Напомним, в октябре президент подписал Указ о Дне территориальной обороны, который будут отмечать ежегодно в первое воскресенье октября.

В сентябре Зеленский подписал Указ об установлении в Украине Дня виноградаря и винодела.