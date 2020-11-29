Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре

Сообщается о планах достроить небольшой участок в водах Германии.

Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре
Фото: pikabu.ru

Nord Stream 2 AG планирует восстановить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии (СЭЗ) в этом году", - заявили в проектной компании газопровода.

Пока сообщается о планах достроить небольшой участок в водах Германии.

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода", - отметили в Nord Stream 2 AG.

Напомним, в июле Дания позволила строить "Северный поток-2" в своих водах. Дания оставалась единственной страной, которая не выдала "Газпрома" разрешения на строительство на своей территории.

Строительство "Северного потока-2" сейчас приостановлено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Еще в августе 2019 года в РоSSии заявили о 75%-ой готовности "Северного потока-2".

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