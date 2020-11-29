В Беларуси люди вышли на акции солидарности "Ноль промилле"

Митингующие вышли в поддержку врача скорой помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич.

В Беларуси люди вышли на акции солидарности "Ноль промилле"
Фото: TUT.BY

В разных городах Беларуси проходят акции солидарности с задержанным врачом скорой помощи и журналисткой интернет-издания TUT.by под названием "Ноль промилле".

Об этом сообщает TUT.BY.

Люди вышли в поддержку врача скорой помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич.

В частности, акции прошли в Витебске, на Вилейщине и в Радошковичах. Люди выстроились вдоль стен больницы, держа в руках листы с надписью "0 промилле".

В СИЗО КГБ уже больше недели находятся врач скорой помощи Артем Сорокин, которого Генпрокуратура Беларуси подозревает в раскрытии медицинской тайны о смерти Романа Бондаренко, а также журналистка TUT.by Екатерина Борисевич, которая написала об этом статью.

Напомним, 11 ноября на активиста Романа Бондаренко рядом с его собственным домом напали "люди в гражданской форме". Через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами попал в больницу, где 12 ноября скончался. Полиция утверждала, что Бондаренко был пьян, однако врач Артем Сорокин опроверг эти заявления, обнародовав информацию о том, что в крови умершего алкоголя не было.

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