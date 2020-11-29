Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря

Для этого Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Фото: facebook/Голос

Верховная Рада рассмотрит проект Государственного бюджета на 2021 год на внеочередном заседании после 7 декабря.

Об этом в своем Телеграм-канале написал нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк после совместного заседания руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

"Бюджет 2021: на следующей неделе не будет. Будет внеочередная сессия после 7 декабря", - сообщил Железняк.

В повестке дня этой недели не будет и законопроекта о НАБУ № 4437.

Железняк добавил, что в декабре Верховная Рада может увеличит количество пленарных дней.

"Например, сделать 2-3 пленарные недели подряд. Но здесь есть проблема, так как не только многие депутаты болеют, но и более 50 работников аппарата Рады", - отметил он.

Напомним, проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год" ко второму чтению зарегистрирован в Верховной Раде.

В проект доходы бюджета на 2021 год закладываются на уровне 1 трлн 92 млрд, расходы - 1 трлн 328 млрд гривен. Дефицит - 5,47%.

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал проект сбалансированным, так как при его принятии было учтено большинство поправок депутатов.

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