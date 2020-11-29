?Министр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавируса

Чиновник вернулся к работе в обычном режиме.

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов выздоровел после коронавируса.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщила пресс-служба Минздрава.

Министр вернулся к работе в обычном режиме.

Напомним, Степанов получил положительный тест на COVID-19 14 ноября.

12 ноября отрицательный результат теста на коронавирус получил Министр обороны Андрей Таран.

11 ноября на самоизоляцию пошел спикер парламента Дмитрий Разумков и глава МинВОТ Алексей Резников, у которых также диагностировали ковид.