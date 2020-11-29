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2020-11-29
Министр здравоохранения Степанов выздоровел после коронавируса
Чиновник вернулся к работе в обычном режиме.
Фото: Макс Требухов
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов выздоровел после коронавируса.
Об этом он заявил во время брифинга, сообщила пресс-служба Минздрава.
Министр вернулся к работе в обычном режиме.
Напомним, Степанов получил положительный тест на COVID-19 14 ноября.
12 ноября отрицательный результат теста на коронавирус получил Министр обороны Андрей Таран.
11 ноября на самоизоляцию пошел спикер парламента Дмитрий Разумков и глава МинВОТ Алексей Резников, у которых также диагностировали ковид.