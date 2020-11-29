Блогер Орешников летит из Индонезии в Украину

Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинский блогер Михаил Орешников, которого задержали в Индонезии по экстрадиционному запросу РоSSии, летит в Украину.

Об этом в Твиттере написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где РоSSия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев . Украинский паспорт = защита украинского государства", - написал Кулеба.

Ми повернули громадянина України Михайла Орєшнікова з Індонезії, де Росія намагалася його схопити, використовуючи для своїх політичних переслідувань Інтерпол. Ми не дали цього зробити. Літак із Орєшніковим вже летить до Києва. Український паспорт = захист Української держави. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 28, 2020

Напомним, 6 ноября 2020 года Орешникова по требованию РФ задержал Интерпол в аэропорту Джакарты (Индонезия).

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, Орешников, бывший гражданин РФ , - активный деятель антипутинского движения сопротивления. В 2014 году открыто выступал против оккупации Крыма и информировал общественность о преступлениях т. н. "зеленых человечков" в Украине.

За свои действия неоднократно был задержан полицией РФ и подвергался истязаниям. После угроз его жизни, 26 июля 2014 года россиянин появился на пункте пропуска "Бачевск" и попросил предоставить ему политическое убежище в Украине.