Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США

Им является отставной генерал Ллойд Остин

Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
Фото: glavcom.ua

На должность министра обороны США наиболее вероятным кандидатом от Джо Байдена является отставной генерал Ллойд Остин.

Об этом пишет axios.com со ссылкой на собственные источники.

Остин может стать первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США.

Ранее Остин возглавлял Центральное военное командование США, он уволился в 2016 году.

Сейчас генерал является членом совета директоров компаний "Tenet Healthcare", "United Technologies" и "Nucor".

Другими кандидатами являются бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакворт и экс-сотрудница Пентагона Мишель Флурной.

Напомним, Байден представил кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

Он планирует назначить Энтони Блинкена госсекретарем, Алехандро Майоркаса - министром внутренней безопасности, Аврил Хейнс - директором Национальной разведки, Линду Томас-Гринфилд - послом США в ООН, Джейка Салливана - советником по национальной безопасности и Джона Керри - специальным посланником президента по вопросам климата.

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