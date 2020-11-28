В Украине запускают пилот по доставке лекарств от ВИЧ и туберкулеза в районы

Пилот реализуется в рамках проекта "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed).

В Украине запускают пилот по доставке лекарств от ВИЧ и туберкулеза в районы
Фото: Укрінформ

В Украине внедряют пилот по доставке лекарств от ВИЧ, гепатита и туберкулеза в районы.

Об этом в соцсети Facebook сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Пилот реализуется в рамках проекта "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed).

Ляшко отмечает, что пока эти препараты, которые закупаются за государственные средства, доставляются с национальных складов только на уровень областных центров.

"Поскольку пока нет единой системы развозки препаратов в учреждения районного уровня, то медицинские препараты часто попадают к пациентам с задержками из-за логистики. Именно поэтому мы начали диалог и поиски решения вопроса", - пояснил он.

По его словам, внедрение проекта поможет решить данную проблему и в долгосрочной перспективе. Результаты пилота используют для произведения расчетов логистических услуг с целью разработки моделей дальнейшего включения таких услуг в централизованные бюджеты и пакеты медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Уже в ближайшее время проектом SAFEMed (Management sciences for Health) совместно с региональными департаментами здравоохранения будут разработаны маршруты доставки необходимых лекарственных средств для лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и вирусных гепатитов с региональных складов на уровень конечных получателей услуг", - добавил Ляшко.

После этого ежемесячно за счет средств проекта лекарства будут развозить с соблюдением всех необходимых стандартов и температурных требований.

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