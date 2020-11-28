Проект комплекса Национального музея Голодомора-геноцида дофинансируют

30 ноября Кабинет Министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

Как сообщила пресс-служба ОПУ, об этом шла речь во время чествования памяти жертв голодоморов в Украине.

"Проект Национального музея Голодомора-геноцида очень важен для Украины: для нашей истории и будущего. Были определенные проблемы с финансированием этого проекта. Однако такие проекты должны осуществляться в обязательном порядке. Я дал поручение Кабинету Министров, и уже в понедельник этот вопрос будет решен. Проект будет обязательно завершен", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли к памятному знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве . Глава государства с супругой установили возле памятного знака композиции из пшеничных колосьев и калины и поклонились памяти жертв Голодомора.

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

После этого Президент и первая леди прибыли в Национальный музей Голодомора-геноцида 1932-33 гг., где их встретили руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Фото: пресс-служба ОПУ

Участники церемонии прошли скорбным шествием к скульптуре «Горькая память детства», у которой установили символические композиции с зерном, и поклонились памяти погибших. Церемония завершилась минутой молчания.

Напомним, сегодня, 28 ноября, украинцы поминают жертв Голодомора 1932-1933 годов и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов.